От вулканов до водопадов, почему Таупо должен быть в вашем списке обязательных мест для путешествий

Таупо — это не просто город, это место, где природа и культура переплетаются в уникальной гармонии. Расположенный на берегу одноименного озера, крупнейшего в Новой Зеландии, Таупо привлекает туристов со всего мира своими потрясающими пейзажами, богатой историей и множеством возможностей для активного отдыха.
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