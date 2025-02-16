От вулканов до водопадов, почему Таупо должен быть в вашем списке обязательных мест для путешествий

Таупо — это не просто город, это место, где природа и культура переплетаются в уникальной гармонии. Расположенный на берегу одноименного озера, крупнейшего в Новой Зеландии, Таупо привлекает туристов со всего мира своими потрясающими пейзажами, богатой историей и множеством возможностей для активного отдыха.