245 л.с., автомат, клиренс 220 мм – новый кроссовер для бездорожья и дальних путешествий

В линейке марки Jetour T-модели позиционируются как внедорожные. У Т2 нет рамы, зато есть ультраредкая для кроссоверов блокировка заднего межколесного дифференциала, датчик глубины брода и функция принудительного включения вентилятора на бездорожье для лучшего охлаждения.