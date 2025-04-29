За рулем
ГлавнаяНовостиТесты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

За рулем

10 949 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ММ
    Если это внедорожник, почему его обозвали кроссовером?245 л.с., автомат...
  • Вячеслав Кудрявцев
    НУ ХРЕН С НИМ! ЕЩЕ ТЫЩ 20 И Я ЕЕ ,НАВЕРНОЕ,ЗАБЕРУ !НО ЕЩЕ ПОДУМАТЬ НАДО!В России выставил...
  • Леонид Никитин
    Папа стоял в очереди на Москвач, ему без очереди предложили "Копейку", не сразу, но согласился. Получил машину, на не...«Единичке» — 55! ...

245 л.с., автомат, клиренс 220 мм – новый кроссовер для бездорожья и дальних путешествий

245 л.с., автомат, клиренс 220 мм – новый кроссовер для бездорожья и дальних путешествий

В линейке марки Jetour T-модели позиционируются как внедорожные. У Т2 нет рамы, зато есть ультраредкая для кроссоверов блокировка заднего межколесного дифференциала, датчик глубины брода и функция принудительного включения вентилятора на бездорожье для лучшего охлаждения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
М
ММ
Если это внедорожник, почему его обозвали кроссовером?
Ответить
17 час.
наверх