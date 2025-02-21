Госсекретарь США рассказал о появлении COVID-19

Политика как она есть

Вирус COVID-19 распространился по миру в результате утечки в лаборатории в Китае. Такое заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио в интервью журналистке Кэтрин Херридж, видеозапись беседы опубликована на ее странице в социальной сети X.