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Орловские новости

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Немов назвал игру «Орла» боевой, но не хватило агрессии

Допущенная в первом тайме ошибка привела к единственному голу в матче с лидером турнира «Вольной». Немов отметил, что команде не хватило агрессии в атаке и заключительного удара.

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