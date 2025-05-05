Журналисты показали сражение с многоглазым козлом-шаманом из Elden Ring Nightreign — фанаты заинтригованыМногоглазый козёл-шаман из дебютного трейлера Elden Ring Nightreign несколько месяцев вызывал вопросы у фанатов, и в новом эксклюзивном ролике портал IGN представил это таинственное существо во всей красе.
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