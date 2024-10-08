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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гладилин о Слишковиче в «Оренбурге»: «Правильное решение руководства. В «Спартаке» у него не было ошибок – лакмусовая бумажка для карьеры»

– Как вы отнеслись к назначению Слишковича в «Оренбург»? – Очень хорошо. Когда он работал в «Спартаке», то сохранил команду в том лидирующем положении, в котором принял.

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