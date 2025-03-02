В Поморье и НАО более 500 отцов получают пособие по уходу за ребенком

В Архангельской области и Ненецком автономном округе оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком оформили более 500 отцовС начала года региональное отделение Социального фонда России (СФР) выплатило работающим родителям свыше 6800 пособий на общую сумму 132,7 млн рублей, из которых 554 выплаты были направлены работающим папам.