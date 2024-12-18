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Учёные: пластик стал причиной сотен тысяч смертей по всему миру

Учёные: пластик стал причиной сотен тысяч смертей по всему миру

Учёные обнаружили скрытый вред пластиковых изделийВ ходе исследования в 38 странах было установлено, что изделия из пластика могут быть связаны с миллионами случаев сердечных заболеваний и тысяч инсультов.

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