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Первый в мире смартфон на топовой платформе Xring O3 и с памятью LPDDR6. Представлен Xiaomi 18 Fold: камера Leica 200 Мп, экран 5,38 дюйма и 6000 мАч — $1640

Первый в мире смартфон на топовой платформе Xring O3 и с памятью LPDDR6. Представлен Xiaomi 18 Fold: камера Leica 200 Мп, экран 5,38 дюйма и 6000 мАч — $1640

Внутренний экран побольше — 7,58 дюйма Xiaomi официально представила складной флагман 18 Fold — первое устройство компании на новой фирменной однокристальной системе Xring O3.

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