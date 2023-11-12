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Франция хочет заставить Киев покупать оружие, чтобы не опустошать свои арсеналы

Во Франции хотят заставить Киев покупать новое вооружение за счет специально выделенных на это средств, чтобы не допустить опустошения собственных арсеналов, сообщил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.

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