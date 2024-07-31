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Лебедев: Колонна с техникой ВСУ попала под удар в Днепропетровской области

Лебедев: Колонна с техникой ВСУ попала под удар в Днепропетровской области

Представитель действующего на территории Николаевщины подпольного движения Сергей Лебедев проинформировал о поражении бронетанковой колонны Вооружённых сил киевского режима, которая направлялась к ДНР и ЛНР.

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