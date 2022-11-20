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Кучеров набрал 1+2 в матче с «Нэшвиллом» и делит 3-е место в гонке бомбардиров НХЛ с 28 очками в 18 играх

Кучеров набрал 1+2 в матче с «Нэшвиллом» и делит 3-е место в гонке бомбардиров НХЛ с 28 очками в 18 играх

Никита Кучеров набрал 1+2 с «Нэшвиллом» и делит 3-е место в гонке бомбардиров. Российский форвард помог «Тампе» обыграть «Предаторс» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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