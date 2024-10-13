В сети показали новый геймплей будущей Heroes of Might and Magic с «тем самым» саундрек...

В сети показали новый геймплей будущей Heroes of Might and Magic с «тем самым» саундрекомВ рамках Гранд-финала 25-го юбилейного чемпионата по третьим «Героям» зрителям показали новый геймплей Heroes of Might and Magic: Olden Era.
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