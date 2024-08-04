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Тихонов: российские спортсмены поехали на Олимпиаду в Париже за позором

Тихонов: российские спортсмены поехали на Олимпиаду в Париже за позором

Тихонов назвал выступление россиян на Олимпиаде позором  Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил РИА Новости, что выступление российских спортсменов в крайне ослабленном составе на Олимпийских играх 2024 года в Париже завершается ожидаемым провалом к радости многих иностранных недоброжелателей.

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Комментарии
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Samarium
Необходимо прекратить всякое государственное финансирование всех этих спортсменов- предателей своей Родины по их возвращению в нашу страну....
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15 час.
ШКИПЕР
Надобно послать наставником (за их счет ) Тарасову или Роднину.
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14 час.

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