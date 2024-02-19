Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Злые русские и правдивые британцы

Злые русские и правдивые британцы

И привычно зиганулВоенный преступник, доказано виновный в гибели сотен тысяч людей, Борис Джонсонюк вылез из помойки истории, где он в последнее время обретался, и прохрюкал «Всем очевидно, что Навального убил Путин».

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Комментарии
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Людмила Фирстова
Отлично написано, они всегда белые и пушисты, а мы агрессоры и убийцы
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13 час.
АС
Александр Сысоев
Все консолидированные потуги Запада. будь то исторические, геополитические или экономические, сводятся к известной фразе &quot;Кошка бросила котят это Путин виноват&quot;. И ничего другого от официальных лиц  Запада мы не услышим.
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10 час.

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