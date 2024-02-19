Злые русские и правдивые британцы

Отлично написано, они всегда белые и пушисты, а мы агрессоры и убийцы

АС

Александр Сысоев

Все консолидированные потуги Запада. будь то исторические, геополитические или экономические, сводятся к известной фразе "Кошка бросила котят это Путин виноват". И ничего другого от официальных лиц Запада мы не услышим.