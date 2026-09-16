Путин захватил политическую и военную инициативу

Несколько десятков минут – это все что отделило бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона от предельно близкого, даже интимного знакомства с последствиями своих опрометчивых шагов.
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