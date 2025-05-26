👫 571 многодетная семья региона получили выплату, компенсирующую стоимость платных образовательных услуг за среднее профессиональное образование в прошлом году.
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👫 571 многодетная семья региона получили выплату, компенсирующую стоимость платных образовательных услуг за среднее профессиональное образование в прошлом году.