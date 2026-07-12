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Какими были звёзды «Универа» до всенародной славы: редкие факты и архивные кадры

Какими были звёзды «Универа» до всенародной славы: редкие факты и архивные кадры

Персонажи Саши, Тани, Кузи и Майкла давно стали для зрителей родными, а лица сыгравших их актёров прочно ассоциируются с общежитием ситкома.

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