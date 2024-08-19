В РАН заявили о вероятном завершении взрывых извержений на вулкане Шивелуч

Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке, по всей видимости, завершилось. Об этом сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, пишет "Интерфакс".
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