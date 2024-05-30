Почему Путин дал Чубайсу сбежать из России, а Набиуллину держит при себе? Хазин и Кедми дали развернутый ответ

Александр Денисов Пишут журнашлюхи всякую ерунду. Ну как и что Вова может сделать с Чубайсом, если именно Толик, буквально за ручку, портфеленосца Толи Собчака, привел и посадил в кресло Президента РФ. А алкаш Боря, то же кстати из президентов, "подарил" его нам на еще тот Новый год.

Александр Каблучко И даже почетный рыцарь английской короны. Но там так просто титулы не дают, видать очень заслужил. Плохо, видать, учили в одной организации, раз не......