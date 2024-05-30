Возвратить Чубайса в Россию! По нему тюрьма рыдает… В недавнем материале задавался вопросом: почему Москва не требует у Израиля экстрадиции Чубайса в Россию? По непонятным причинам, вместо того, чтобы посадить в тюрьму, ему дали спокойно в марте 2022 года свалить из России.
Почему Путин дал Чубайсу сбежать из России, а Набиуллину держит при себе? Хазин и Кедми дали развернутый ответ
Комментарии
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Александр Денисов
Пишут журнашлюхи всякую ерунду. Ну как и что Вова может сделать с Чубайсом, если именно Толик, буквально за ручку, портфеленосца Толи Собчака, привел и посадил в кресло Президента РФ. А алкаш Боря, то же кстати из президентов, "подарил" его нам на еще тот Новый год.
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7 час.
Александр Каблучко
И даже почетный рыцарь английской короны. Но там так просто титулы не дают, видать очень заслужил. Плохо, видать, учили в одной организации, раз не......
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7 час.
Олег Aзаров
Вполне возможный вариант! Ведь все его подельники до сих пор у власти в России! И продолжают его "ратное воровское дело"! Не тронут эту гниду Чубайса, потому что он может сдать и более КРУПНЫХ РЫБЁШЕК, с кем разворовывал страну...🤷
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3 час.
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