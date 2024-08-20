Егоров ответил на вопрос, могут ли судьи в РПЛ быть предвзятыми

ВУ Варлам Устрялов судьи воспитаны ленинградским "газпромом". Где им быть нормальными!?

Ю Юрий Зубрин Чушь не неси .Особенно в последнем матче была заметна "предвзятость ",когда толчки ,захваты ,удары ,подкаты игнорировались судьей со стороны "Химок"....Стонете ,стонете....