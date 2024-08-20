Бывший российский арбитр Игорь Егоров высказался касательно предвзятости судей в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Егоров ответил на вопрос, могут ли судьи в РПЛ быть предвзятыми
Комментарии
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ВУ
Варлам Устрялов
судьи воспитаны ленинградским "газпромом". Где им быть нормальными!?
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18 час.
Ю
Юрий Зубрин
Чушь не неси .Особенно в последнем матче была заметна "предвзятость ",когда толчки ,захваты ,удары ,подкаты игнорировались судьей со стороны "Химок"....Стонете ,стонете....
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18 час.
ВУ
Варлам Устрялов
первый раз да за 20 лет судьи судили ленинградский "ггазпром" объективно.
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16 час.
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