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Егоров ответил на вопрос, могут ли судьи в РПЛ быть предвзятыми

Егоров ответил на вопрос, могут ли судьи в РПЛ быть предвзятыми

Бывший российский арбитр Игорь Егоров высказался касательно предвзятости судей в Российской премьер-лиге (РПЛ).

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Комментарии
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ВУ
Варлам Устрялов
судьи воспитаны ленинградским &quot;газпромом&quot;. Где им быть нормальными!?
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18 час.
Ю
Юрий Зубрин
Чушь не неси .Особенно в последнем матче была заметна &quot;предвзятость &quot;,когда толчки ,захваты ,удары ,подкаты игнорировались судьей со стороны &quot;Химок&quot;....Стонете ,стонете....
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18 час.
ВУ
Варлам Устрялов
первый раз да за 20 лет судьи судили ленинградский  &quot;ггазпром&quot; объективно.
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16 час.

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