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Бывший министр обороны Шэппс призвал отправить на Украину британских миротворцев

Бывший министр обороны Шэппс призвал отправить на Украину британских миротворцев

Бывшие руководители министерства обороны Соединенного Королевства Грант Шэппс и Гэвин Уильямсон на фоне предстоящего визита премьера Кира Стармера в Киев призвали к отправке британских войск на Украину в качестве миротворческих сил после завершения конфликта.

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