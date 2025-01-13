Бывший министр обороны Шэппс призвал отправить на Украину британских миротворцев

Бывшие руководители министерства обороны Соединенного Королевства Грант Шэппс и Гэвин Уильямсон на фоне предстоящего визита премьера Кира Стармера в Киев призвали к отправке британских войск на Украину в качестве миротворческих сил после завершения конфликта.
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