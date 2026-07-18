Malwarebytes: хакеры могут взломать весь умный дом через робот-пылесос SharkNinja

В роботах-пылесосах SharkNinja с интернет-подключением была обнаружена неисправленная уязвимость, которая потенциально позволяет злоумышленникам получить удаленный доступ к другим устройствам компании и использовать их для слежки, кражи данных и проникновения в домашнюю сеть.
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