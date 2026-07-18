Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 757 подписчиков

Malwarebytes: хакеры могут взломать весь умный дом через робот-пылесос SharkNinja

Malwarebytes: хакеры могут взломать весь умный дом через робот-пылесос SharkNinja

В роботах-пылесосах SharkNinja с интернет-подключением была обнаружена неисправленная уязвимость, которая потенциально позволяет злоумышленникам получить удаленный доступ к другим устройствам компании и использовать их для слежки, кражи данных и проникновения в домашнюю сеть.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии