Malwarebytes: хакеры могут взломать весь умный дом через робот-пылесос SharkNinja

В роботах-пылесосах SharkNinja с интернет-подключением была обнаружена неисправленная уязвимость, которая потенциально позволяет злоумышленникам получить удаленный доступ к другим устройствам компании и использовать их для слежки, кражи данных и проникновения в домашнюю сеть.