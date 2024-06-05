Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Путин подтвердил: США и Британия бьют ракетами по территории России

Путин подтвердил: США и Британия бьют ракетами по территории России

Владимир Путин на встрече с иностранными журналистами подтвердил, что удары дальнобойными ракетами по Крыму и другим территориям России осуществляются военными Великобритании и США, а украинские солдаты лишь в некоторых случаях просто нажимают кнопку пуска.

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Комментарии
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А
Александр
И что дальше???
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