Путин подтвердил: США и Британия бьют ракетами по территории России

Владимир Путин на встрече с иностранными журналистами подтвердил, что удары дальнобойными ракетами по Крыму и другим территориям России осуществляются военными Великобритании и США, а украинские солдаты лишь в некоторых случаях просто нажимают кнопку пуска.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии