Рейтинг АдГ достиг исторического максимума в Германии

CLEMENS BILAN/AP/TASS Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) укрепила лидерство в рейтинге политических сил ФРГ, оторвавшись от консервативного блока ХДС/ХСС на рекордные 13 процентных пунктов.
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