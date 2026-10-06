Москва запускает революцию: как отечественные аккумуляторы изменят будущее России

Москва готовится стать центром новой энергетической эры. Сегодня, как сообщает 5-TV.ru, здесь запускается крупнейшая фабрика по производству аккумуляторов, которая станет настоящим прорывом для всей страны.
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А все энти технологии - уже решили проблемы разрушения, возгораний, взрывов... таких изделий? Или мы количеством задавим?