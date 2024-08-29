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НАТО грозит России 8 кулаками: Под ударом граница от Калининграда до Крыма. План нападения уже готов

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Все эти базы под прицелом ядерного оружия России. Этим шавкам явно надоело жить. Но и штатики не останутся в стороне,тоже прилетит. Причем достаточно всколыхнуть йелоустоунский вулканчик.....Дьявола можно запечатать в его же поместье!
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