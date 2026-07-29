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Россиянам рассказали, куда идти после ОГЭ, если баллы ниже ожидаемых

Россиянам рассказали, куда идти после ОГЭ, если баллы ниже ожидаемых

Чаще всего колледжи смотрят на средний балл аттестата, и при грамотном выборе направления и учебного заведения поступить вполне реально Плохие результаты ОГЭ не являются препятствием для поступления в колледж при наличии аттестата.

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