Число случаев бешенства в Челябинской области выросло почти вдвое

В Челябинской области с начала года зафиксировано 55 случаев бешенства животных. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, за 10 месяцев текущего года в Челябинской области от вируса бешенства зафиксирована гибель 53 животных – 7 лис, 19 собак, 21 кошки, 2 белок, 2 корсаков, 1 барсука, 1 енотовидной собаки.