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Источник: в России грядет вал корпоративных банкротств

Источник: в России грядет вал корпоративных банкротств

Рост долговых обязательств компаний может вскоре обернуться валом корпоративных банкротств. Так, к концу прошлого года доля промышленных производств, страдающих от увеличения процентных платежей на прибыль до рискованного уровня выше 2/3 EBIT (доналоговой прибыли), выросла в два раза и достигла 20%.

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