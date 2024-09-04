Недетская обида: семья девочки-квадробера требует извинений от Мии Бойки

Полиция проводит проверку после выступления певицы Mia Boyka в городе Надыме (ЯНАО). Как рассказала «Известиям» мама восьмилетней Мари-Анны, она написала заявление, обвинив звезду в публичном оскорблении ребенка во время концерта.
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