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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Дом сгорел дотла, и ничего спасти не удалось». Олимпийский чемпион Чад ле Кло потерял жилье из-за пожара

Олимпийский чемпион по плаванию Чад ле Кло сообщил, что лишился квартиры в Кейптауне в результате пожара.

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