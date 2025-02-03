Трамп рассчитывает заключить сделку с Киевом. Что США хотят получить от Украины в обмен на продолжение помощи?

Трамп: США хотят получать редкоземельные металлы с Украины в обмен на помощь Американский президент Дональд Трамп заявил, что США хотят получать редкоземельные металлы с Украины в обмен на продолжение военной и финансовой помощи.
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