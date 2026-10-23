Бывший нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Рон Дюгей, вместе с командой дошедший до финала Кубка Стэнли в 1979 году, умер в возрасте 69 лет.
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