Гардероб «колхозниц»: какие 5 вещей нужно выбросить для соответствия современной моде Евгения КомароваВ мире моды каждый сезон приносит свои изменения, и те тренды, которые казались актуальными вчера, могут быстро устареть сегодня.
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