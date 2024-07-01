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Гардероб «колхозниц»: какие 5 вещей нужно выбросить для соответствия современной моде

Гардероб «колхозниц»: какие 5 вещей нужно выбросить для соответствия современной моде

Гардероб «колхозниц»: какие 5 вещей нужно выбросить для соответствия современной моде Евгения КомароваВ мире моды каждый сезон приносит свои изменения, и те тренды, которые казались актуальными вчера, могут быстро устареть сегодня.

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