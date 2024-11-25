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Трогательный рисунок от племянницы и торты с живыми цветами: звезда турецких сериалов Ханде Эрчел отметила 31-летие

Трогательный рисунок от племянницы и торты с живыми цветами: звезда турецких сериалов Ханде Эрчел отметила 31-летие

В соцсетях актриса опубликовала яркие снимки с торжества фото: СоцсетиЗвезде турецких сериалов «Постучись в мою дверь» и «Королек — птичка певчая» Ханде Эрчел — 31.

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