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«Тампа» – фаворит Кубка Стэнли по мнению The Athletic. «Колорадо» – 2-й, «Вегас» – 3-й, «Флорида» – 7-я, «Вашингтон» не получил голосов

Опрос проводился среди авторов и экспертов сайта. За «Лайтнинг» проголосовали 29,4% респондентов. Второе место у «Колорадо», «Вегас» замыкает тройку главных претендентов на победу.

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