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В российских школах могут ввести ограничение на количество детей мигрантов

В российских школах могут ввести ограничение на количество детей мигрантов

С предложением выступили в Минпросвещения.Министерство просвещения России предложило школам и дошкольным образовательным учреждениям ограничить количество детей мигрантов, которые плохо владеют русским языком, в классах и группах.

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