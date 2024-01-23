Четыре турнира по плаванию международной серии Swimcup проведут в Подмосковье

Четыре заплыва первой в России международной серии Swimcup пройдут в Подмосковье. Соревнования по плаванию в бассейне на длинные и спринтерские дистанции для профессионалов и любителей пройдут в Раменском и Рузе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии