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Четыре турнира по плаванию международной серии Swimcup проведут в Подмосковье

Четыре турнира по плаванию международной серии Swimcup проведут в Подмосковье

Четыре заплыва первой в России международной серии Swimcup пройдут в Подмосковье. Соревнования по плаванию в бассейне на длинные и спринтерские дистанции для профессионалов и любителей пройдут в Раменском и Рузе.

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