Двое представителей религиозных конфессий удостоены звания "Почетный гражданин Челябинска"

Рассказываем, кто именно получил столь высокий статус. На последнем заседании Городской Думы принято историческое решение о присвоении почетного звания "Почетный гражданин города Челябинска" сразу двум выдающимся деятелям, представляющим разные религиозные конфессии.
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