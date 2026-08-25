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Царьград

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Двое представителей религиозных конфессий удостоены звания "Почетный гражданин Челябинска"

Двое представителей религиозных конфессий удостоены звания "Почетный гражданин Челябинска"

Рассказываем, кто именно получил столь высокий статус. На последнем заседании Городской Думы принято историческое решение о присвоении почетного звания "Почетный гражданин города Челябинска" сразу двум выдающимся деятелям, представляющим разные религиозные конфессии.

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