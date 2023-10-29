Экс-глава Моссад заявил, что война в Газе не закончится наземной операцией

Война в секторе Газа будет «очень длинной» и не завершится наземной операцией, заявил экс-глава разведуправления службы внешней разведки Израиля («Моссад») Зоар Палти в интервью итальянскому телеканалу Rai1.
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