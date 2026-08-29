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«Атлетико» в гостях сыграет с «Севильей» в 3-м туре Ла Лиги. Начало матча – в 22:30

« Севилья » примет « Атлетико » в рамках 3-го тура Ла Лиги. Матч пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и начнется в 22:30 по московскому времени.

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