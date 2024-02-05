Пленный ВСУ рассказал о потере 70% военнослужащих батальона за две недели

Один из батальонов Вооруженных сил Украины (ВСУ) потерял 70% солдат за две недели. Об этом рассказал украинский военнопленный Федор Дыбиц, его слова приводит РИА Новости со ссылкой на министерство обороны России.
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