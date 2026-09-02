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Брошенных в штурм на погибель ВСУшников заранее записывают в дезертиры – подполковник ЛНР

Брошенных в штурм на погибель ВСУшников заранее записывают в дезертиры – подполковник ЛНР

Отрезание российской армией подразделений ВСУ от логистики, удержание бесперспективных позиций из-за политической составляющей и коррупция среди украинского командования – ощутимо увеличивает потери украинской армии.

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