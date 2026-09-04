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Татар-информ

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ФАС подписала соглашения о поставках топлива с 12 нефтяными компаниями

ФАС подписала соглашения о поставках топлива с 12 нефтяными компаниями

Федеральная антимонопольная служба подписала соглашения о поставках топлива на внутренний рынок уже с 12 нефтяными компаниями, сообщил журналистам в кулуарах ВЭФ замглавы ФАС Геннадий Магазинов.

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