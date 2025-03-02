Журналист в своей социальной сети заявил об огромном количестве преступлений киевского режима.Американский журналист Такер Карлсон выразил обеспокоенность по поводу преступлений, совершённых президентом Украины Владимиром Зеленским.
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