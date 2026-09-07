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Царьград

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Путин и Уиткофф обсудили перспективы урегулирования конфликта

Путин и Уиткофф обсудили перспективы урегулирования конфликта

Президент Путин и специальный посланник США Стив Уиткофф обсудили урегулирование конфликта в Москве. Визит сопровождали переговоры в Киеве, где сообщили о прогрессе и планах на трёхсторонние переговоры.

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