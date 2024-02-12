В Крым возвращается зима

После по-настоящему весенней погоды в Крым снова вернется зима. Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, сегодня воздух на полуострове прогреется до +19 градусов, но со вторника начнется похолодание: к пятнице дневные температуры опустятся до +7.