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В Крым возвращается зима

В Крым возвращается зима

После по-настоящему весенней погоды в Крым снова вернется зима. Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, сегодня воздух на полуострове прогреется до +19 градусов, но со вторника начнется похолодание: к пятнице дневные температуры опустятся до +7.

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