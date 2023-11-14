Си Цзиньпин поздравил участников ежегодной конференции саммита предпринимателей двух берегов Тайваньского пролива

Пекин, 14 ноября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин, являющийся также генеральным секретарем ЦК КПК, направил поздравительное письмо в адрес участников ежегодной конференции саммита предпринимателей двух берегов Тайваньского пролива 2023 года.
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