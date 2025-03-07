В центре Смоленска запретят парковку транспорта

Как рассказал Александр Новиков в социальных сетях, это должно решить одну из актуальных проблем. В Смоленске разработали и утвердили новую схему организации парковочного пространства на центральных улицах.
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